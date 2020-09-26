Возможную причину авиакатастрофы на Харьковщине назвал глава ОГА

Ан 26. Фото: РБК

https://racurs.ua/n144366-vozmojnuu-prichinu-aviakatastrofy-v-harkovskoy-oblasti-nazval-glava-oga.html

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Авиакатастрофа Ан-26 могла произойти из-за задержки диспетчера. Ответственный за посадку самолета ответил на сигнал пилота о неисправности только через минуту после запроса.

В то же время было известно, что один из двигателей самолета не работал. Об этом сообщил глава облгосадминистрации Харьковщины Алексей Кучер, передает «Громадське».

По его словам, это — одна из ключевых версий авиакатастрофы. Он добавил, что диспетчер поступил так якобы потому, что сажал другой борт. Сейчас выясняется, почему был отдан приоритет другому борту. По мнению Кучера, акценты следствия должны сместиться на факт задержки ответа со стороны диспетчера.

Глава ОГА рассказал, что обратился в Государственное бюро расследований (ГБР) и в Военную прокуратуру для того, чтобы его версию проверили. Среди других версий он назвал теракт и неисправность самолета. В свою очередь ГБР, которое проводит следствие по этому делу, среди версий теракте не называло.

Напомним, ранее мы сообщали, что разбитый Ан-26 последний раз ремонтировали почти четверть века назад. Срок его эксплуатации должен был истечь в 2022 году.