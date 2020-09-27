Вячеслав Злочевский уцелел в авиакатастрофе в Харьковской области, фото: Алексей Кучер

https://racurs.ua/n144384-aviakatastrofa-na-harkovschine-stalo-izvestno-kak-udalos-ucelet-odnomu-iz-kursantov.html

Ракурс

Авиакатастрофа на Харьковщине, которая произошла вечером 25 сентября, унесла жизни 26 из 27 курсантов и членов экипажа, находившихся на борту самолета Ан-26, выполнявшего плановые учебные полеты.

Стало известно, как одному из курсантов — Вячеславу Злочевскому удалось уцелеть, сообщает агентство «Укринформ» со ссылкой на главу Харьковской ОГА Алексея Кучера.

По словам Кучера, Злочевского спасло стечение обстоятельств — его прикрыло от огня обломки фюзеляжа.

Он дополнительно сообщил, что уцелел, потому что находился в определенной «капсуле» из фюзеляжа, частью самолета прикрыло, и поэтому огонь не достал его. Он пришел в себя и смог покинуть горящий самолет, — отметил Кучер.

По словам главы ОГА, следователи ГБР уже ставили вопросы Злочевскому, он вспоминает обстоятельств авиакатастрофы. Полученную от курсанта информацию пока не разглашают.

Позже, я думаю, это станет известным, — отметил Кучер.



Кучер после разговора с начальником военного госпиталя, где на лечении находится Злочевский, в своем Фейсбуке отметил, что курсанта уже через неделю могут выписать, после чего он еще некоторое время будет проходить реабилитацию.

Напомним, Кучер недавно назвал вероятную причину авиакатастрофы в Харьковской области.