Состояние уцелевшего в катастрофе Ан-26 курсанта оценили врачи

https://racurs.ua/n144379-sostoyanie-ucelevshego-v-katastrofe-an-26-kursanta-ocenili-vrachi.html

Ракурс

Состояние здоровья курсанта Вячеслава Золочевского, которому удалось уцелеть в авиакатастрофе самолета Ан-26 под Чугуевом, пока оценивается как средней тяжести, с положительной динамикой, ближе к удовлетворительному.

По словам старшего ординатора травматологического отделения Военно-медицинского клинического центра Северного региона подполковника медицинской службы Юрия Клапчука, Золочевский чувствует себя хорошо, общается с врачами и родными. Ожидается, что в ближайшее время его посетят друзья из университета. Об этом пишет АрмияInform.

Напомним, 25 сентября на Харьковщине при заходе на посадку в аэропорту Чугуева разбился самолет Ан-26 Воздушных сил ВСУ. На его борту находилось 27 человек из 11 областей Украины: семь членов экипажа и 20 курсантов Харьковского национального университета Воздушных сил. На месте катастрофы погибли 25 человек, уцелевший Вячеслав Золочевский спас одного курсанта, однако 26 сентября он скончался в больнице от ожогов.

Глава Харьковской ОГА Алексей Кучер заявил, что сейчас рассматриваются три версии причин катастрофы — теракт, халатность и неисправность борта. Из обломков самолета Ан-26 уже получили бортовые самописцы. Также момент падения самолета зафиксировала камера видеонаблюдения.