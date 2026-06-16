Украинский бомбардировщик Су-24 разбился. Фото:

https://racurs.ua/n214466-bombardirovschik-su-24-razbilsya-v-hmelnickoy-oblasti.html

Ракурс

Авіакатастрофа сталася у Хмельницькій області.

У вівторок, 16 червня, близько 19.00 розбився фронтовий бомбардувальник Су-24М 7-ї бригади тактичної авіації імені Петра Франка Повітряних сил Збройних сил України. Екіпаж, льотчик та штурман, загинули. Про це Повітряні сили ЗСУ повідомили у Telegram.

Висловлюємо щирі співчуття родинам майора Загарулька Богдана Григоровича та старшого лейтенанта Бабенка Богдана Олександровича, вони боронили нашу країну до останнього подиху, — йдеться у повідомленні.

Наразі на місці падіння літака працюють рятувальники та правоохоронці. За попередньою інформацією постраждалих серед цивільного населення немає.

Причини та обставини катастрофи встановлюються.

Раніше в Хмельницькій обласній військовій адміністрації інформували, що сьогодні в регіоні заплановані військові навчання, через які «може бути шумно з 11.00 до 17.00».

За інформацією місцевих медіа, над Шепетівським районом пролетів літак, а потім прогримів гучний вибух. Попередньо відомо, що винищувач розбився на кордоні Шепетівського та Полонського районів.

Нагадаємо, 15 червня у США невдовзі після зльоту з авіабази Едвардс у Каліфорнії розбився стратегічний бомбардувальник B-52 Stratofortress. Бойовий літак був повністю знищений внаслідок падіння.