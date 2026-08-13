Силы обороны поразили в Крыму российскую РЛС «Небо-У» стоимостью 100 млн дол. Фото:

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Сили оборони уразили РЛС «Небо-У» армії Російської Федерації.

У ніч на 13 серпня українські військові завдали серію вогневих уражень по військових об'єктах противника на території країни-агресора та тимчасово окупованих територіях України. Зокрема, у Севастополі уражено радіолокаційну станцію «Небо-У», вартість якої становить 100 млн дол. Про це Генеральний штаб ЗСУ повідомив у Telegram.

Як відомо, «Небо-У» — це російська далекобійна трикоординатна РЛС метрового діапазону, яка призначена для виявлення та супроводу повітряних цілей: літаків, крилатих і балістичних ракет. Через втрату стації у росіян знизилися спроможності ворога контролювати повітряний простір та своєчасно виявляти повітряні цілі.

Крім того, українські захисники влучили по пункту управління БпЛА в районі Мирного Запорізької області та складу пально-мастильних матеріалів у районі Довжанська Луганської області. Також був уражений склад боєприпасів в районі Нового Гаю на окупованому Запоріжжі й склад матеріально-технічних засобів у районі Каланчака на ТОТ Херсонської області. А в районі Бутирок Бєлгородської області РФ був удар по місцю зосередження живої сили противника.

Нагадаємо, 12 серпня Сили оборони України уразили військово-морську базу у Новоросійську Краснодарського краю РФ. Попередньо відомо про пошкодження двох фрегатів проекту 11356 — «Адмірал Макаров» та «Адмірал Ессен», які є носіями ракет «Калібр». Також було уражено малий ракетний корабель проекту 21631 «Буян-М» та сторожовий корабель проекту 22160 «Василь Биков».