Силы обороны поразили место базирования катеров Черноморского флота РФ. Фото:

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Сили оборони України минулої ночі уразили низку важливих цілей ворога.

У районі Міжводного, що на території окупованого Криму, було уражено місце базування швидкісних катерів Чорноморського флоту РФ. Цей об'єкт росіяни використовують для технічного обслуговування та забезпечення швидкісних катерів, які залучаються до патрулювання, охорони узбережжя, логістичного забезпечення та виконання інших завдань в інтересах окупантів. Про це Генеральний штаб ЗСУ 29 липня повідомив у Telegram.

Також командування підтвердило нічний удар Рязанському нафтопереробному заводу у Рязанській області РФ. Зафіксовано влучання в об'єкт з подальшою пожежею на території підприємства.

Цей ПНЗ вважається одним із найбільших нафтопереробних підприємств країни-агресора — його потужність становить близько 17 млн т нафти на рік. Завод виготовляє автомобільні бензини, дизельне пальне, авіагас та інші нафтопродукти.

Крім того, Генштаб заявив про ураження радіолокаційної станції у районі Почепа Брянської області Росії. Також були влучання по місцю зберігання, підготовки та пуску ударних БпЛА у Донецьку, складу матеріально-технічних засобів у Портівському та автомобільному мосту у районі Виселок Донецької області, який окупанти використовують для військової логістики.

Нагадаємо, вночі 29 липня українські дрони атакували логістичний центр Wildberries у російській Рязані. Також було завдано удару по Рязанському нафтопереробному заводу, який входить до п’ятірки найбільших у Російській Федерації.