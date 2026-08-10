ГУР поразило две пусковые установки С-400 в оккупированном Крыму. Фото:

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Воєнна розвідка України уразила високовартісні цілі армії РФ в окупованому Криму.

Фахівці спецпідрозділу ГУР МОУ Group 13 в межах операції на території анексованого півострова уразили дві ворожі пускові установки зенітно-ракетного комплексу С-400 «Тріумф», а також антену керування БпЛА типу «Оріон». Про це Головне управління розвідки Міноборони України 10 серпня повідомило у Telegram.

Зазначається, що по ворожих цілях били FPV-дрони, які доставили до певної точки багатоцільові морські платформи Magura.

У ГУР наголосили, що орієнтовні втрати російської рмії внаслідок операції Group 13 можуть сягати десятків мільйонів доларів.

Нагадаємо, бійці 15-ї окремої бригади артилерійської розвідки «Чорний ліс» уразили на одній із ділянок фронту командний пункт комплексу російської протиповітряної оборони С-300П/ПМ. Ця командно-штабна машина є «мозком» комплексу, бо збирає дані з радарів і віддає команди на пускові установки.