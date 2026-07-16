Украинские дроны уничтожили российский бомбардировщик Су-24М в оккупированном Крыму. Фото:

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Нацгвардія знищила російський бомбардувальник Су-24М в окупованому Криму.

Успішну операцію провели бойові водолази Центру спеціального призначення НГУ «Омега». Ціль виявили на території військового аеродрому «Саки», після цього гвардійці провели ретельне планування операції. Про це командувач Національної гвардії України Олександр Півненко 16 липня повідомив у Facebook.

Ударні дрони поцілили у бомбардувальник в той момент, коли літак готувався до бойового вильоту, щоб завдати чергових ударів по території України.

Перший безпілотник влучив у носову частину Су-24М, а другий завдав повторного удару в район паливних баків. Ворожий літак було повністю знищено.

Як відомо, Су-24М — це надзвуковий фронтовий бомбардувальник, модернізований варіант Су-24, який призначений для нанесення високоточних прицільних ракетно-бомбових ударів по наземним та надводним цілям при будь-яких погодних та часових умовах.

Нагадаємо, 15 липня дрон українських Сил безпілотних систем зумів уразити російський вертоліт Мі-28 у польоті над Бєлгородською областю Росії. У ворожу ціль поцілили військові 427-ї окремої бригади безпілотних систем «Рарог» в районі населеного пункту Вязове.