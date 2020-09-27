Стан уцілілого курсанта прокоментували лікарі — катастрофа Ан-26 в Чугуєві

https://racurs.ua/ua/n144379-stan-ucililogo-v-katastrofi-an-26-kursanta-ocinyly-likari.html

Ракурс

Стан здоров’я курсанта В’ячеслава Золочевського, котрому вдалося уціліти в авіакатастрофі літака Ан-26 під Чугуєвим, наразі оцінюється як середньої важкості, з позитивною динамікою, ближче до задовільного.

За словами старшого ординатора травматологічного відділення Військово-медичного клінічного центру Північного регіону підполковника медичної служби Юрія Клапчука, Золочевський почувається добре, спілкується з лікарями та рідними. Очікується, що найближчим часом його дозволять відвідати друзям з університету. Про це пише АрміяInform.

Нагадаємо, 25 вересня на Харківщині при заході на посадку в аеропорту Чугуєва розбився літак Ан-26 Повітряних сил ЗСУ. На його борту перебувало 27 осіб з 11 областей України: семеро членів екіпажу та 20 курсантів Харківського національного університету Повітряних сил. На місці катастрофи загинули 25 осіб, уцілілий В’ячеслав Золочевський врятував одного курсанта, однак 26 вересня він помер у лікарні від опіків.

Очільник Харківської ОДА Олексій Кучер заявив, що наразі розглядаються три версії причин катастрофи — теракт, халатність та несправність борту. З уламків літака Ан-26 вже дістали бортові самописці. Також момент падіння літака зафіксувала камера відеоспостереження.