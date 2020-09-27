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«Місце скорботи» облаштували рятувальники поблизу уламків Ан-26 — авіакатастрофа під Чугуєвом

«Місце скорботи» облаштували поблизу уламків Ан-26 під Чугуєвом (ФОТО)

27 вер 2020, 09:38
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Авіакатастрофа Ан-26 під Чугуєвом забрала життя 26 осіб — сімох членів екіпажу та 20 курсантів Харківського національного університету Повітряних сил з 11 областей України. На місці катастрофи загинули 25 осіб, один курсант помер у лікарні від опіків. Уціліти в авіатрощі вдалося лише одному курсанту, він перебуває у лікарні.

На місці авіакатастрофи у Харківській області рятувальники Держслужби з надзвичайних ситуацій розгорнули пункт психологічного забезпечення. Фахівці Служби порятунку надають допомогу родичам загиблих. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Співробітники лабораторії екстремальної та кризової психології Національного університету цивільного захисту створили «місце скорботи», куди усі охочі можуть покласти квіти, вшановуючи пам’ять загиблих, — зазначили у ДСНС.

«Місце скорботи» облаштували поблизу уламків Ан-26 під Чугуєвом / ДСНС

«Місце скорботи» облаштували поблизу уламків Ан-26 під Чугуєвом / ДСНС

«Місце скорботи» облаштували поблизу уламків Ан-26 під Чугуєвом / ДСНС

«Місце скорботи» облаштували поблизу уламків Ан-26 під Чугуєвом / ДСНС

Нагадаємо, 25 вересня на Харківщині при заході на посадку в аеропорту Чугуєва розбився літак Ан-26 Повітряних сил ЗСУ. На його борту перебувало 27 осіб: семеро членів екіпажу та 20 курсантів.


Очільник Харківської ОДА Олексій Кучер заявив, що наразі розглядаються три версії причин катастрофи — теракт, халатність та несправність борту. З уламків літака Ан-26 вже дістали бортові самописці. Також момент падіння літака зафіксувала камера відеоспостереження.

Джерело: Ракурс


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