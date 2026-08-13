Партизани порушили координацію військ РФ на Харківщині. Фото:

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Українська агентура знищила вежу зв’язку на Харківському напрямку.

Партизани вивели з ладу критично важливу вежу зв’язку в районі населеного пункту Пильна. Цей об'єкт забезпечував координацію окупаційних російських військ та стійку передачу даних між командними пунктами ворога. Її знищення порушило канали управління, а серед мобільних груп у прикордонній зоні виник хаос. Про це рух опору «АТЕШ» повідомив у Telegram.

Зазначається, що особливо гостро проблема торкнулася взаємодії між 345-м та 380-м мотострілецькими полками РФ, відповідають за сусідні ділянки та сильно залежать від безперервного зв’язку для спільних дій та швидкої реакції.

Без стійкого каналу зв’язку між полками їх темп настання та якість взаємної підтримки різко впали, додавши окупаційній армії додаткові проблеми. Кожен знищений елемент зв’язку послаблює контроль окупантів над територією, — наголосили в «АТЕШ».

Нагадаємо, українські партизани розвідали будівлю ФСБ в окупованому Донецьку. Щопонеділка орієнтовно до 9.00 чи 10.00 ранку до будівлі масово з’їжджаються автомобілі, імовірно для проведення службових нарад. Також щодня на територію заїжджають позашляховики УАЗ «Патріот», чорні мікроавтобуси та легкові машини оперативників.