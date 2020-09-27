Хакери зламали держтелеканали Білорусі і показали відео побиття людей ОМОНом — новини світу

https://racurs.ua/ua/n144369-hakery-zlamaly-derjtelekanaly-bilorusi-i-pokazaly-video-pobyttya-ludey-omonom.html

Ракурс

Хакери втрутилися в роботу державних телеканалів Білорусі — онлайн-трансляцію вечірніх новин на «Білорусь 1» було перервано відеозаписом побиття учасників протестів проти влади Олександра Лукашенка.

Водночас у Телеграм-каналі «Кібер-партизани» з’явилося повідомлення:

Якщо Белтелерадіокомпанія не хоче показувати людям правду — її покажемо ми.

Зокрема, інтерв’ю в. о. міністра охорони здоров’я Дмитра Піневича, яке показували в онлайн-трансляції вечірніх новин на сайті Белтелерадіокомпанії, було перервано роликами про побиття та затримання учасників протесту після президентських виборів в Білорусі.

Нагадаємо, правозахисники повідомили про щонайменше 70 затриманих під час мітингів в Мінську, які відбулися у суботу, 26 вересня.