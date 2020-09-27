Хакеры взломали гостелеканалы Беларуси и показали видео избиения людей ОМОНом

https://racurs.ua/n144369-hakery-vzlomali-gostelekanaly-belarusi-i-pokazali-video-izbieniya-ludey-omonom.html

Ракурс

Хакеры вмешались в работу государственных телеканалов Беларуси — онлайн-трансляция вечерних новостей на «Беларусь 1» была прервана видеозаписью избиения участников протестов против власти Александра Лукашенко.

В то же время в Телеграм-канале «Кибер-партизаны» появилось сообщение:

Если Белтелерадиокомпания не хочет показывать людям правду — ее покажем мы.

В частности, интервью и. о. министра здравоохранения Дмитрия Пиневича, которое показывали в онлайн-трансляции вечерних новостей на сайте Белтелерадиокомпании, было прервано роликами об избиении и задержании участников протеста после президентских выборов в Беларуси.

Напомним, правозащитники сообщили о как минимум 70 задержанных во время митингов в Минске, состоявшихся в субботу, 26 сентября.