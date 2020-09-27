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Ракурс
Хакеры взломали гостелеканалы Беларуси и показали видео избиения людей ОМОНом

Хакеры взломали гостелеканалы Беларуси и показали видео избиения людей ОМОНом

27 сен 2020, 09:11
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Хакеры вмешались в работу государственных телеканалов Беларуси — онлайн-трансляция вечерних новостей на «Беларусь 1» была прервана видеозаписью избиения участников протестов против власти Александра Лукашенко.

В то же время в Телеграм-канале «Кибер-партизаны» появилось сообщение:

Если Белтелерадиокомпания не хочет показывать людям правду — ее покажем мы.

В частности, интервью и. о. министра здравоохранения Дмитрия Пиневича, которое показывали в онлайн-трансляции вечерних новостей на сайте Белтелерадиокомпании, было прервано роликами об избиении и задержании участников протеста после президентских выборов в Беларуси.


Напомним, правозащитники сообщили о как минимум 70 задержанных во время митингов в Минске, состоявшихся в субботу, 26 сентября.

Источник: Ракурс


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