«Слугу народу» покинув нардеп, звинувативши партію в продажі місць у списках — місцеві вибори 2020

https://racurs.ua/ua/n144368-slugu-narodu-pokynuv-nardep-zvynuvatyvshy-partiu-v-prodaji-misc-u-spyskah-video.html

Ракурс

«Слугу народу» покинув нардеп Микола Галушко, котрий на виборах до Верховної Ради обирався на окрузі № 97 у Броварах. Галушко звинуватив партію Володимира Зеленського у продажі місць в списках на місцевих виборах.

Відповідне відеозвернення нардеп оприлюднив на своїй сторінці у Фейсбук.

Володимире Олександровичу… після обрання вас президентом я йшов разом з Вами на вибори до Верховної Ради… Минуло майже два роки, але, на жаль, нічого не змінилося, — заявив Галушко.

Депутат додав, що нещодавній розподіл на райони було здійснено «виключно з політичним підходом, а кулуарна політична гра керівництва „Слуги народу“ ледь не знищила Броварський район».