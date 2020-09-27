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«Слугу народу» покинув нардеп, звинувативши партію в продажі місць у списках — місцеві вибори 2020
«Слугу народу» покинув нардеп, звинувативши партію в продажі місць у списках (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n144368-slugu-narodu-pokynuv-nardep-zvynuvatyvshy-partiu-v-prodaji-misc-u-spyskah-video.htmlРакурс
«Слугу народу» покинув нардеп Микола Галушко, котрий на виборах до Верховної Ради обирався на окрузі № 97 у Броварах. Галушко звинуватив партію Володимира Зеленського у продажі місць в списках на місцевих виборах.
Відповідне відеозвернення нардеп оприлюднив на своїй сторінці у Фейсбук.
Володимире Олександровичу… після обрання вас президентом я йшов разом з Вами на вибори до Верховної Ради… Минуло майже два роки, але, на жаль, нічого не змінилося, — заявив Галушко.
Депутат додав, що нещодавній розподіл на райони було здійснено «виключно з політичним підходом, а кулуарна політична гра керівництва „Слуги народу“ ледь не знищила Броварський район».
На місцевих виборах всі місця в списках від партії «Слуга народу» були продані. І заклик йти на вибори боротися з корупціонерами і старими елітами, на жаль, просто слова. В таких політичних виборах ні я, ні моя команда брати участь не буде. Тому я, Галушко Микола, офіційно заявляю про вихід з партії «Слуга народу», — резюмував нардеп.
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