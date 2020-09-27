Режим “тиші” обернувся осколковими пораненнями трьох бійців на Донбасі

https://racurs.ua/ua/n144367-rejym-tyshi-obernuvsya-oskolkovymy-poranennyamy-troh-biyciv-na-donbasi.html

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Режим «тиші» на Донбасі вже традиційно порушили окупаційно-терористичні війська Росії. Впродовж 26 вересня задокументовано три обстріли, а минулої ночі — ще один.

Про це повідомляється у ранковому зведенні штабу ООС.

26 вересня у смугах відповідальності наших бригад задокументовано три порушення режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ. Так, вогневу активність збройних формувань Росії зі станкового автоматичного гранатомета зафіксовано неподалік Новолуганського, зі стрілецької зброї — біля Верхньоторецького. Вночі поблизу Авдіївки ворог провокував наших військових поодинокими пострілами зі стрілецької зброї та підствольного гранатомета, — йдеться у повідомленні.

Бойових втрат і поранень унаслідок ворожих пострілів серед українських захисників немає. Однак поблизу Оріхового внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої троє бійців ООС дістали осколкові поранення різного ступеня важкості.

Захисників України оперативно доправили до лікувального закладу, де їм надано необхідну медичну допомогу, — наголосили у штабі.



27 вересня режим «тиші» збройні формування Росії порушили один раз неподалік Опитного.

Нагадаємо, військовослужбовці Збройних сил і рятувальники ДСНС вчора ліквідували пожежу біля Майорська. Українські військовослужбовці продовжують виконувати завдання на Донбасі.