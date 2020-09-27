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Ракурс
Режим «тишины» обернулся осколочными ранениями для трех бойцов на Донбассе

Режим «тишины» обернулся осколочными ранениями для трех бойцов на Донбассе

27 сен 2020, 08:29
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Режим «тишины» на Донбассе уже традиционно нарушили оккупационно-террористические войска России. 26 сентября зафиксировали три обстрела, а прошлой ночью — еще один.

Об этом сообщается в утренней сводке штаба ООС.

26 сентября в полосах ответственности наших бригад задокументированы три нарушения режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск. Так, огневую активность вооруженных формирований России из станкового автоматического гранатомета зафиксировано неподалеку Новолуганского, из стрелкового оружия — близ Верхнеторецкого. Ночью у Авдеевки враг провоцировал наших военных одиночными выстрелами из стрелкового оружия и подствольного гранатомета, — говорится в сообщении.

Режим “тиші” обернувся осколковими пораненнями трьох бійців на Донбасі / Фейсбук

Боевых потерь и ранений в результате вражеских выстрелов среди украинских защитников нет. Однако возле Орехово вследствие подрыва на неизвестном взрывном устройстве три бойца ООС получили осколочные ранения различной степени тяжести.

Защитников Украины оперативно доставили в лечебное учреждение, где им оказана необходимая медицинская помощь, — отметили в штабе.


27 сентября режим «тишины» вооруженные формирования России нарушили один раз неподалеку Опытного.

Напомним, военнослужащие Вооруженных сил и спасатели ГСЧС вчера ликвидировали пожар возле Майорска. Украинские военнослужащие продолжают выполнять задачи на Донбассе.

Источник: Ракурс


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