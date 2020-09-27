«Слугу народа» покинул нардеп, обвинив партию в продаже мест в списках — местные выборы 2020

https://racurs.ua/n144368-slugu-naroda-pokinul-nardep-obviniv-partiu-v-prodaje-mest-v-spiskah-video.html

Ракурс

«Слугу народа» покинул нардеп Николай Галушко, который на выборах в Верховную Раду избирался в округе № 97 в Броварах. Галушко обвинил партию Владимира Зеленского в продаже мест в списках на местных выборах 2020 года.

Соответствующее видеообращение нардеп обнародовал на своей странице в Фейсбук.

Владимир Александрович… после избрания вас президентом я шел вместе с Вами на выборы в Верховную Раду… Прошло почти два года, но, к сожалению, ничего не изменилось, — заявил Галушко.

Депутат подчеркнул, что недавнее деление Киевской области на районы было осуществлено «исключительно с политическим подходом, а кулуарная политическая игра руководства „Слуги народа“ едва не уничтожила Броварской район».