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«Слугу народа» покинул нардеп, обвинив партию в продаже мест в списках — местные выборы 2020
«Слугу народа» покинул нардеп, обвинив партию в продаже мест в списках (ВИДЕО)https://racurs.ua/n144368-slugu-naroda-pokinul-nardep-obviniv-partiu-v-prodaje-mest-v-spiskah-video.htmlРакурс
«Слугу народа» покинул нардеп Николай Галушко, который на выборах в Верховную Раду избирался в округе № 97 в Броварах. Галушко обвинил партию Владимира Зеленского в продаже мест в списках на местных выборах 2020 года.
Соответствующее видеообращение нардеп обнародовал на своей странице в Фейсбук.
Владимир Александрович… после избрания вас президентом я шел вместе с Вами на выборы в Верховную Раду… Прошло почти два года, но, к сожалению, ничего не изменилось, — заявил Галушко.
Депутат подчеркнул, что недавнее деление Киевской области на районы было осуществлено «исключительно с политическим подходом, а кулуарная политическая игра руководства „Слуги народа“ едва не уничтожила Броварской район».
На местных выборах места в списках от партии «Слуга народа» были проданы. И призыв идти на выборы бороться с коррупционерами и старыми элитами, к сожалению, просто слова. В таких политических выборах ни я, ни моя команда участвовать не будет. Поэтому я, Галушко Николай, официально заявляю о выходе из партии «Слуга народа», — резюмировал нардеп.
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