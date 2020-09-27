«Место скорби» обустроили спасатели близ обломков Ан-26 под Чугуевом — авиакатастрофа под Чугуевом

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Авиакатастрофа Ан-26 под Чугуевом унесла жизни 26 человек — семи членов экипажа и 20 курсантов Харьковского национального университета Воздушных сил из 11 областей Украины. На месте катастрофы погибли 25 человек, один курсант умер в больнице от ожогов. Уцелеть в крушении удалось лишь одному курсанту, он находится в больнице.

На месте авиакатастрофы в Харьковской области спасатели Госслужбы по чрезвычайным ситуациям развернули пункт психологического обеспечения. Специалисты Службы спасения оказывают помощь родственникам погибших. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Сотрудники лаборатории экстремальной и кризисной психологии Национального университета гражданской защиты создали «место скорби», куда все желающие могут положить цветы в память о погибших, — отметили в ГСЧС.

Напомним, 25 сентября на Харьковщине при заходе на посадку в аэропорту Чугуева разбился самолет Ан-26 Воздушных сил ВСУ. На его борту находились 27 человек: семь членов экипажа и 20 курсантов.

Глава Харьковской ОГА Алексей Кучер заявил, что сейчас рассматриваются три версии причин катастрофы — теракт, халатность и неисправность борта. Из обломков самолета Ан-26 уже достали бортовые самописцы. Также момент падения самолета зафиксировала камера видеонаблюдения.