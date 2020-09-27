Зірки “Гри престолів” невдовзі стануть батьками — новини шоу-бізнесу

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Ракурс

Зірки серіалу «Гра престолів» — подружжя акторів Кіт Герінґтон та Роуз Леслі — очікують на народження первістка. Леслі розкрила цю новину 26 вересня, продемонструвавши кадри з фотосесії для британського журналу Make Magazine.

33-річні актори Герінґтон і Леслі познайомилися на зйомках «Гри престолів», де вони грали ролі Джона Сноу та Ігрітт. Культовий серіал HBO налічує вісім сезонів, які виходили у 2011−2019 роках. За день до публікації звістки про вагітність Леслі, Daily Mail оприлюднило фото з прогулянки подружжя Лондоном. Пара вперше за дев’ять місяців потрапила в об'єктив папараці, пише Daily Mail.

Нагадаємо, з початку зйомок третього сезону між Роуз і Герінґтоном почали проявлятися ознаки симпатії. У 2016 році зірки потрапили в об'єктиви камер під час романтичного побачення в Лос-Анджелесі.

Після п’яти років стосунків, у вересні 2017 року, вони оголосили про заручини, а у червні 2018 року — побралися. Церемонія відбулася у замку 12 століття в Шотландії.