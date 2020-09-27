Звезды «Игры престолов» вскоре станут родителями — новости шоу-бизнеса

https://racurs.ua/n144378-zvezdy-igry-prestolov-oshelomili-novostu-o-beremennosti-foto.html

Ракурс

Звезды сериала «Игра престолов» — супружеская пара Кит Харингтон и Роуз Лесли — ожидают рождения первенца. Лесли раскрыла эту новость 26 сентября, продемонстрировав кадры из фотосессии для британского журнала Make Magazine.

33-летние актеры Харингтон и Лесли познакомились на съемках «Игры престолов», где они играли роли Джона Сноу и Игритт. Культовый сериал HBO насчитывает восемь сезонов, которые выходили в 2011—2019 годах. За день до публикации новости о беременности Лесли, Daily Mail опубликовало фото с прогулки актеров по Лондону. Пара впервые за девять месяцев попала в объектив папарацци, пишет Daily Mail.

Напомним, с начала съемок третьего сезона между Роуз и Харингтоном начали проявляться признаки симпатии. В 2016 году звезды попали в объективы камер во время романтического свидания в Лос-Анджелесе.

После пяти лет отношений, в сентябре 2017 года, они объявили о помолвке, а в июне 2018 — поженились. Церемония состоялась в замке 12 века в Шотландии.