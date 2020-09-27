Военное положение и мобилизацию объявила Армения из-за действий Азербайджана в Карабахе

Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила Армения из-за действий Азербайджана в Карабахе

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Ракурс

Военное положение и всеобщую мобилизацию объявило 27 сентября правительство Армении в ответ на активизацию боевых действий Азербайджаном в Нагорном Карабахе.

О таком решении Еревана сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Сегодня утром Пашинян заявил, что азербайджанские вооруженные силы начали наступление в направлении Нагорного Карабаха. В то же время, по данным помощника президента Азербайджана Хикмета Гаджиева, около 6.00 27 сентября вооруженные силы Армении нарушили режим прекращения огня и интенсивно обстреляли позиции азербайджанской армии на передовой.

Министерство обороны Азербайджана опубликовало в полдень 27 сентября заявление, в котором говорится, что подразделения армии ведут несколько боев за важные высоты, оккупированные армянскими войсками.

В Баку заявили, что вооруженные силы страны начинают «контрнаступление» по всей линии соприкосновения в регионе. Решение принято «для пресечения боевой активности вооруженных сил Армении и обеспечения безопасности гражданского населения». Одновременно минобороны Азербайджана опровергло информацию об уничтожении азербайджанских танков и БПЛА.

Азербайджан неоднократно информировал мировую общественность о том, что Армения готовится к новому акту агрессии и войне против Азербайджана. Вся вина за текущую ситуацию и последующие процессы лежит на военно-политическом руководстве Армении, — говорится в заявлении представителя президента Азербайджана.

С обеих сторон поступают сообщения о жертвах, в том числе среди мирного населения.

Напомним, Нагорный Карабах, населенный преимущественно армянами, объявил о выходе из состава Азербайджана в 1991 году. Это привело к вооруженному конфликту, в ходе которого погибли около 30 тыс. азербайджанцев. Тогда государство потеряло контроль над территорией Нагорного Карабаха и частью прилегающих районов страны — всего до 20% международно признанной территории. Режим прекращения огня начал действовать в мае 1994 года.

Азербайджан не считает самопровозглашенную Нагорно-Карабахскую республику стороной конфликта и отказывается вести с ней переговоры.