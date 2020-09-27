«Слуга народа» отреагировала на заявление нардепа Галушко о продаже мест в списках

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«Слуга народа» 27 сентября обнародовала официальную позицию партии в ответ на скандальное заявление нардепа Николая Галушко, который на выборах в Верховную Раду избирался от политсилы Владимира Зеленского по округу № 97 в Броварах. Галушко вчера обнародовал видеообращение с обвинениями в адрес «Слуги народа» в продаже мест в списках на местные выборы.

Галушко отметил, что все места в списке «Слуги народа» на округе № 97 в Киевской области якобы были проданы. Это очень серьезные обвинения, поскольку «договорняки» и торговля местами в списках противоречат моральным принципам нашей команды. Поэтому служба безопасности партии уже начала соответствующие проверки, — озвучили в пресс-службе официальную позицию партии Зеленского.

Кроме этого, в «Слуге народа» отметили, что проверяют факты, о которых заявил глава Киевской областной организации Александр Дубинский. Дубинский утверждает, что Галушко встречался с политическими оппонентами «Слуги народа» на округе № 97 и, вероятно, намеревался включить их людей в список на местные выборы.

Руководство партии «Слуга народа» доверяет партийным командам в регионах… Когда от депутата Галушко поступит официальное письменное заявление о выходе из партии, руководящие органы его рассмотрят в соответствующем порядке, — отметили в политсиле.

Также там сообщили, что о выходе Галушко из парламентской фракции «Слуга народа» речь не идет.