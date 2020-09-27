Смертельное ДТП с грузовиком произошло в Киеве — подробности

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Смертельное ДТП произошло сегодня утром, 27 сентября, в Киеве на мосту Патона. Сейчас на месте инцидента работают медики, спасатели и полиция.

В результате аварии погиб водитель самосвала «Мерседес Актрос». Правоохранители выясняют подробности ДТП. Об этом в Фейсбуке сообщает dtp.kiev.ua.

Примерно в 9.00 водитель за рулем грузового автомобиля-самосвала марки «Мерседес», двигаясь на спуск съездом со стороны бульвара Дружбы Народов в сторону Надднепрянского шоссе, вероятно, не справился с управлением и совершил наезд на металлический отбойник, которым ограничивается правый край проезжей части. Вследствие этого произошло опрокидывание автомобиля.

Позже близ моста Патона со стороны Березняков случилось еще одно серьезное ДТП.