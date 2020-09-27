Смертельна ДТП з вантажівкою сталася у Києві — деталі / Фото: Скрін

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Смертельна ДТП сталася сьогодні зранку, 27 вересня, у Києві на мосту Патона. Зараз на місці інциденту перебувають медики, рятувальники та поліція.

Внаслідок аварії загинув водій самоскида «Мерседес Актрос». Правоохоронці з’ясовують подробиці ДТП. Про це у Фейсбук повідомляє dtp.kiev.ua.

Приблизно о 9.00 водій за кермом вантажного автомобіля-самоскида марки «Мерседес», рухаючись на спуск з’їздом з боку бульвару Дружби Народів до Наддніпрянського шосе, ймовірно, не впорався з керуванням та скоїв наїзд на металевий відбійник, яким обмежується правий край проїзної частини. Внаслідок цього відбулося перекидання автомобіля.

Згодом біля мосту Патона з боку Березняків трапилася ще одна серйозна ДТП.