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Ракурс
Вылавливать плавающие авто пришлось после ливня в Ивано-Франковске — фото и видео очевидцев

Вылавливать плавающие авто пришлось после ливня в Ивано-Франковске (ФОТО, ВИДЕО)

27 сен 2020, 11:11
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Ливень в Ивано-Франковске начался вечером 26 сентября. Вследствие интенсивных осадков подтоплены многие районы города. На перекрестках и под мостами образовались озера, а спасатели были вынуждены вылавливать плавающие транспортные средства.

Для оказания помощи населению подразделениями пожарно-спасательной службы было осуществлено 15 выездов, во время которых из подтопленных участков были отбуксированы семь транспортных средств. В этих авто находилось 10 человек, — сообщает Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям.

Виловлювати плаваючі авто довелося після зливи в Івано-Франківську

Виловлювати плаваючі авто довелося після зливи в Івано-Франківську

Виловлювати плаваючі авто довелося після зливи в Івано-Франківську

Виловлювати плаваючі авто довелося після зливи в Івано-Франківську

Виловлювати плаваючі авто довелося після зливи в Івано-Франківську


В частности, в Ивано-Франковске пришлось спасать двух человек из затопленного легкового автомобиля. Также пожарные откачали воду из трех подтопленных подвальных помещений и убрали поваленные ветром деревья.

Источник: Ракурс


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