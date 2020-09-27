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Ракурс
Коронавирус в Киеве не отступает — Кличко назвал число инфицированных

Коронавирус в Киеве не отступает — Кличко назвал число инфицированных

27 сен 2020, 10:41
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Коронавирус в Киеве по состоянию на утро 27 сентября обнаружили еще у 323 жителей столицы.

11 больных умерли. За период пандемии коронавирус унес жизнь 361 киевлянина, — написал в Телеграм мэр Киева Виталий Кличко.

Всего в столице зафиксировано уже 21 тыс. 815 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

Динаміка коронавірусу у Києві / РНБО

Динаміка коронавірусу у Києві / РНБО

Заболели:

  • 174 женщины в возрасте от 18 до 84 лет;

  • 122 мужчины в возрасте от 21 до 73 лет;

  • 15 девочек 2−17 лет

  • 12 мальчиков 5−17 лет.

В больницы Киева госпитализировали 46 пациентов. Также наличие коронавирусной инфекции подтвердили у 12 медиков.

Выздоровели за минувшие сутки 95 человек.

Коронавірус у Києві / Телеграм Кличка

Больше всего случаев заболевания обнаружили в:

  • Деснянском районе — 69;

  • Соломенском — 54;

  • Оболонском районе — 47 случаев.


Носите маску, пользуйтесь антисептиками, держите социальную дистанцию, не идите в места большого скопления людей! Берегите себя! — написал Кличко.

Источник: Ракурс


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