Коронавирус в Киеве не отступает — Кличко назвал число инфицированных

Коронавирус в Киеве не отступает — Кличко назвал число инфицированныхhttps://racurs.ua/n144373-koronavirus-v-kieve-ne-otstupaet-klichko-nazval-chislo-inficirovannyh.htmlРакурс
Коронавирус в Киеве по состоянию на утро 27 сентября обнаружили еще у 323 жителей столицы.
11 больных умерли. За период пандемии коронавирус унес жизнь 361 киевлянина, — написал в Телеграм мэр Киева Виталий Кличко.
Всего в столице зафиксировано уже 21 тыс. 815 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.
Заболели:
174 женщины в возрасте от 18 до 84 лет;
122 мужчины в возрасте от 21 до 73 лет;
15 девочек 2−17 лет
12 мальчиков 5−17 лет.
В больницы Киева госпитализировали 46 пациентов. Также наличие коронавирусной инфекции подтвердили у 12 медиков.
Выздоровели за минувшие сутки 95 человек.
Больше всего случаев заболевания обнаружили в:
Деснянском районе — 69;
Соломенском — 54;
Оболонском районе — 47 случаев.
Носите маску, пользуйтесь антисептиками, держите социальную дистанцию, не идите в места большого скопления людей! Берегите себя! — написал Кличко.