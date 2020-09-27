Коронавирус в Киеве не отступает — Кличко назвал число инфицированных

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Ракурс

Коронавирус в Киеве по состоянию на утро 27 сентября обнаружили еще у 323 жителей столицы.

11 больных умерли. За период пандемии коронавирус унес жизнь 361 киевлянина, — написал в Телеграм мэр Киева Виталий Кличко.

Всего в столице зафиксировано уже 21 тыс. 815 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

Заболели:

174 женщины в возрасте от 18 до 84 лет;

122 мужчины в возрасте от 21 до 73 лет;

15 девочек 2−17 лет

12 мальчиков 5−17 лет.

В больницы Киева госпитализировали 46 пациентов. Также наличие коронавирусной инфекции подтвердили у 12 медиков.

Выздоровели за минувшие сутки 95 человек.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в:

Деснянском районе — 69;

Соломенском — 54;

Оболонском районе — 47 случаев.

