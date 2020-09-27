Коронавирус инфицировал свыше 3 тыс. человек и унес жизни еще 56 — коронавирус в Украине

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Коронавирус в Украине, согласно данным лабораторий на утро 27 сентября, инфицировал 3 тыс. 130 человек. К сожалению, 56 пациентов умерли. Выздоровели за сутки 1 тыс. 9 человек.

С начала эпидемии лабораторно подтверждено 198 тыс. 634 случая заражения коронавирусной болезнью COVID-19. Такие данные обнародовала сегодня система мониторинга распространения эпидемии коронавируса СНБО.

Всего в Украине зарегистрировано 3 тыс. 959 смертей от COVID-19. Выздоровели — 87 тыс. 882 пациента.

Также в числе лидеров по распространению вируса находится столица. В Киеве за сутки выявили еще «плюс» 323 заражения и 11 летальных случаев. В Днепропетровской области — 167 новых случаев COVID-19 и пять смертей.

Сейчас болеют свыше 106 тыс. украинцев.

Напомним, накануне в Украине за сутки зарегистрировали 3 тыс. 833 инфицированных коронавирусом.