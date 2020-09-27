Коронавірус інфікував понад 3 тис. осіб, 56 пацієнтів померло — коронавірус в Україні

https://racurs.ua/ua/n144371-koronavirus-infikuvav-ponad-3-tys-ukrayinciv-56-osib-pomerlo-novi-dani-moz-infografika.html

Ракурс

Коронавірус в Україні, згідно з даними лабораторій станом на ранок 27 вересня, інфікував 3 тис. 130 осіб. На жаль, 56 пацієнтів померло. Одужало за добу 1 тис. 9 осіб.

Загалом лабораторно підтверджено 198 тис. 634 випадки зараження коронавірусною хворобою COVID-19. Такі дані оприлюднила сьогодні система моніторингу поширення епідемії коронавірусу РНБО.

Загалом в Україні зареєстровано 3959 смертей від COVID-19. Одужали — 87 тис. 882 пацієнта.

Також серед лідерів з поширення вірусу знаходиться столиця. У Києві за добу «плюс» 323 зараження та 11 летальних випадків. У Дніпропетровській області — 167 випадків COVID-19 та п’ять смертей.

Нині хворіють понад 106 тис. українців.

Нагадаємо, напередодні в Україні за добу зареєстрували 3 тис. 833 інфікованих коронавірусом.