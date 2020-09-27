Коронавірус у Києві продовжує лютувати — Кличко назвав кількість інфікованих — коронавірус у Києві

Коронавірус у Києві продовжує лютувати — Кличко назвав кількість інфікованихhttps://racurs.ua/ua/n144373-koronavirus-u-kyievi-prodovjuie-lutuvaty-klychko-nazvav-kilkist-infikovanyh.htmlРакурс
Коронавірус у Києві станом на ранок 27 вересня виявили ще у 323 мешканців столиці.
11 хворих померло. За період пандемії коронавірус забрав життя 361 киянина, — написав у Телеграм мер Києва Віталій Кличко.
Загалом у столиці вже 21 тис. 815 підтверджених випадків захворювання на COVID-19.
Захворіли:
174 жінки віком від 18 до 84 років;
122 чоловіка віком від 21 до 73 рокiв;
15 дівчаток 2−17 років;
12 хлопчиків 5−17 років.
До лікарень Києва шпиталізували 46 пацієнтів. Також наявність коронавірусної інфекції підтвердили у 12 медиків.
Одужало за минулу добу 95 осіб.
Найбільше випадків захворювання виявили у:
Деснянському районі — 69;
Солом’янському — 54;
Оболонському районі — 47 випадків.
Носіть маску, користуйтеся антисептиками, тримайте соціальну дистанцію, не йдіть у місця великого скупчення людей! Бережіть себе! — написав Кличко.