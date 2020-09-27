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Коронавірус у Києві продовжує лютувати — Кличко назвав кількість інфікованих — коронавірус у Києві

Коронавірус у Києві продовжує лютувати — Кличко назвав кількість інфікованих

27 вер 2020, 10:41
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Коронавірус у Києві станом на ранок 27 вересня виявили ще у 323 мешканців столиці.

11 хворих померло. За період пандемії коронавірус забрав життя 361 киянина, — написав у Телеграм мер Києва Віталій Кличко.

Загалом у столиці вже 21 тис. 815 підтверджених випадків захворювання на COVID-19.

Динаміка коронавірусу у Києві / РНБО

Динаміка коронавірусу у Києві / РНБО

Захворіли:

  • 174 жінки віком від 18 до 84 років;

  • 122 чоловіка віком від 21 до 73 рокiв;

  • 15 дівчаток 2−17 років;

  • 12 хлопчиків 5−17 років.

До лікарень Києва шпиталізували 46 пацієнтів. Також наявність коронавірусної інфекції підтвердили у 12 медиків.

Коронавірус у Києві / Телеграм Кличка

Одужало за минулу добу 95 осіб.

Найбільше випадків захворювання виявили у:

  • Деснянському районі — 69;

  • Солом’янському — 54;


  • Оболонському районі — 47 випадків.

Носіть маску, користуйтеся антисептиками, тримайте соціальну дистанцію, не йдіть у місця великого скупчення людей! Бережіть себе! — написав Кличко.

Джерело: Ракурс


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