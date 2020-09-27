Коронавірус у Києві продовжує лютувати — Кличко назвав кількість інфікованих — коронавірус у Києві

https://racurs.ua/ua/n144373-koronavirus-u-kyievi-prodovjuie-lutuvaty-klychko-nazvav-kilkist-infikovanyh.html

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Коронавірус у Києві станом на ранок 27 вересня виявили ще у 323 мешканців столиці.

11 хворих померло. За період пандемії коронавірус забрав життя 361 киянина, — написав у Телеграм мер Києва Віталій Кличко.

Загалом у столиці вже 21 тис. 815 підтверджених випадків захворювання на COVID-19.

Захворіли:

174 жінки віком від 18 до 84 років;

122 чоловіка віком від 21 до 73 рокiв;

15 дівчаток 2−17 років;

12 хлопчиків 5−17 років.

До лікарень Києва шпиталізували 46 пацієнтів. Також наявність коронавірусної інфекції підтвердили у 12 медиків.

Одужало за минулу добу 95 осіб.

Найбільше випадків захворювання виявили у:

Деснянському районі — 69;

Солом’янському — 54;



Оболонському районі — 47 випадків.

Носіть маску, користуйтеся антисептиками, тримайте соціальну дистанцію, не йдіть у місця великого скупчення людей! Бережіть себе! — написав Кличко.