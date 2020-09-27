Штормовое предупреждение объявили 27 сентября — какие регионы накроет похолодание и гроза

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Штормовое предупреждение объявила в воскресенье, 27 сентября, Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям. Также Укргидрометцентр предупредил киевлян о надвигающейся грозе.

27 сентября во Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Черновицкой и Закарпатской областях сильные, в Волынской, Ровенской, Хмельницкой, Одесской и Винницкой областях значительные дожди, — говорится в сообщении на сайте Укргидрометцентра.

Здесь синоптики ожидают второй «оранжевый» уровень опасности. Кроме этого, сегодня днем в большинстве областей пройдут местами грозы и град. В течение суток в Украине возможны порывы ветра 15−20 м/с.

Пресс-служба Киевской горгосадминистрации утром предупредила киевлян, что в ближайшие два часа и до конца дня в столице пройдут грозы. Специалисты напоминают, что во время грозы следует выключить электроприборы, закрыть все окна, не подходить к окнам, не браться за металлические ограждения и входные двери.

На природе следует спуститься в долину, отойти от единичных деревьев, столбов, вышек и водоемов. Нужно снять с себя металлические вещи. В лесу рекомендуют укрыться под невысокими деревьями или в кустах.