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Погода в Украине на 27 сентября. Фото: Pixabay

Резкое похолодание и мощные ливни — погода в Украине на 27 сентября (КАРТА)

26 сен 2020, 16:59
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Погода в Украине 27 сентября ожидается относительно теплая, однако все регионы зальют грозы и ливни. Температура воздуха прогреется до +26°.
Днем столбики термометров покажут 15−26° выше нуля. Ночи в эти сутки станут немного теплее — 11−18° выше нуля. Ветер обещают юго-восточный 7−12 м/с. Об этом сообщает Гидрометцентр Украины.
Погода в Киеве 27 сентября будут облачной и дождливой. Ночью воздух прогреется до 14−16° тепла, а днем ​​— 19−21° выше нуля.
Погода в Харькове в ближайшие сутки прогнозируется относительно теплая, город накроют дожди. Температура воздуха ночью будет по-осеннему прохладной и составит 13−15° тепла, а днем ​​столбики термометра поднимутся до 22−24° выше нуля.
Погодные условия в Одессе будут теплыми, но облачными. Синоптики прогнозируют мощные ливни. Температура воздуха ночью составит 16−18° тепла, а днем ​​— 21−25° выше нуля.
Погода во Львове завтра прогнозируется прохладная и по-настоящему осенняя. Температурные показатели будут следующими: ночью 12−14° тепла, а днем ​​составит 14−16° выше нуля.
Погода в Карпатах 27 сентября ожидается дождливая, прогнозируются грозы. Столбики термометров в темное время суток покажут 11−13° тепла, а днем ​​15−17° тепла по Цельсию.

Погода в Украине на 27 сентября. Карта: Укргидрометцентр
Геомагнитная обстановка в Украине 27 сентября прогнозируется относительно спокойная. В течение суток возможные небольшие возмущения. Наибольшая геомагнитная активность будет фиксироваться утром.

Геомагнитная обстановка. Скриншот: Gismeteo
В большинстве областей страны ожидаются порывы ветра 15−22 м/с. Местами ожидаются грозы, а в отдельных регионах — град.
Напомним, ранее мы сообщали, что Гидрометцентр прогнозировал заморозки в сентябре в некоторых областях Украины.

Источник: Ракурс


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