Ракурсhttps://racurs.ua/
Погода в Украине на 27 сентября. Фото: Pixabay
Резкое похолодание и мощные ливни — погода в Украине на 27 сентября (КАРТА)https://racurs.ua/n144358-rezkoe-poholodanie-i-moschnye-livni-pogoda-v-ukraine-na-27-sentyabrya-karta.htmlРакурс
Погода в Украине 27 сентября ожидается относительно теплая, однако все регионы зальют грозы и ливни. Температура воздуха прогреется до +26°.
Днем столбики термометров покажут 15−26° выше нуля. Ночи в эти сутки станут немного теплее — 11−18° выше нуля. Ветер обещают юго-восточный 7−12 м/с. Об этом сообщает Гидрометцентр Украины.
Погода в Киеве 27 сентября будут облачной и дождливой. Ночью воздух прогреется до 14−16° тепла, а днем — 19−21° выше нуля.
Погода в Харькове в ближайшие сутки прогнозируется относительно теплая, город накроют дожди. Температура воздуха ночью будет по-осеннему прохладной и составит 13−15° тепла, а днем столбики термометра поднимутся до 22−24° выше нуля.
Погодные условия в Одессе будут теплыми, но облачными. Синоптики прогнозируют мощные ливни. Температура воздуха ночью составит 16−18° тепла, а днем — 21−25° выше нуля.
Погода во Львове завтра прогнозируется прохладная и по-настоящему осенняя. Температурные показатели будут следующими: ночью 12−14° тепла, а днем составит 14−16° выше нуля.
Погода в Карпатах 27 сентября ожидается дождливая, прогнозируются грозы. Столбики термометров в темное время суток покажут 11−13° тепла, а днем 15−17° тепла по Цельсию.
Геомагнитная обстановка в Украине 27 сентября прогнозируется относительно спокойная. В течение суток возможные небольшие возмущения. Наибольшая геомагнитная активность будет фиксироваться утром.
В большинстве областей страны ожидаются порывы ветра 15−22 м/с. Местами ожидаются грозы, а в отдельных регионах — град.
Напомним, ранее мы сообщали, что Гидрометцентр прогнозировал заморозки в сентябре в некоторых областях Украины.
.