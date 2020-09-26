Погода в Украине на 27 сентября. Фото: Pixabay

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Ракурс

Погода в Украине 27 сентября ожидается относительно теплая, однако все регионы зальют грозы и ливни. Температура воздуха прогреется до +26°.

Днем столбики термометров покажут 15−26° выше нуля. Ночи в эти сутки станут немного теплее — 11−18° выше нуля. Ветер обещают юго-восточный 7−12 м/с. Об этом сообщает Гидрометцентр Украины.

Погода в Киеве 27 сентября будут облачной и дождливой. Ночью воздух прогреется до 14−16° тепла, а днем ​​— 19−21° выше нуля.

Погода в Харькове в ближайшие сутки прогнозируется относительно теплая, город накроют дожди. Температура воздуха ночью будет по-осеннему прохладной и составит 13−15° тепла, а днем ​​столбики термометра поднимутся до 22−24° выше нуля.

Погодные условия в Одессе будут теплыми, но облачными. Синоптики прогнозируют мощные ливни. Температура воздуха ночью составит 16−18° тепла, а днем ​​— 21−25° выше нуля.

Погода во Львове завтра прогнозируется прохладная и по-настоящему осенняя. Температурные показатели будут следующими: ночью 12−14° тепла, а днем ​​составит 14−16° выше нуля.

Погода в Карпатах 27 сентября ожидается дождливая, прогнозируются грозы. Столбики термометров в темное время суток покажут 11−13° тепла, а днем ​​15−17° тепла по Цельсию.



27 сентября ожидается дождливая, прогнозируются грозы. Столбики термометров в темное время суток покажут 11−13° тепла, а днем ​​15−17° тепла по Цельсию.





Геомагнитная обстановка в Украине 27 сентября прогнозируется относительно спокойная. В течение суток возможные небольшие возмущения. Наибольшая геомагнитная активность будет фиксироваться утром.

В большинстве областей страны ожидаются порывы ветра 15−22 м/с. Местами ожидаются грозы, а в отдельных регионах — град.