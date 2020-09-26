Погода в Україні на 27 вересня. Фото: Pixabay

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Погода в Україні 27 вересня очікується відносно тепла, проте усі регіони заллють грози та зливи. Температура повітря прогріється до +26°.

Вдень стовпчики термометрів покажуть 15−26° вище нуля. Ночі цієї доби стануть трохи теплішими — 11−18° вище нуля. Вітер обіцяють південно-східний 7−12 м/с. Про це повідомляє Гідрометцентр України.

Погода в Києві 27 вересня буде хмарною та дощовою. Вночі повітря прогріється до 14−16° тепла, а вдень — 19−21° вище нуля.

Погода в Харкові у найближчу добу прогнозується відносно тепла, місто накриють дощі. Температура повітря вночі буде по-осінньому прохолодною і складе 13−15° тепла, а вдень стовпчики термометра піднімуться до 22−24° вище нуля.

Погодні умови в Одесі будуть теплими, але хмарними. Синоптики прогнозують потужні зливи. Температура повітря вночі буде 16−18° тепла, а вдень — 21−25° вище нуля.

Погода у Львові завтра прогнозується прохолодна та по-справжньому осіння. Температурні показники будуть такими: уночі 12−14° тепла, а вдень — 14−16° вище нуля.

Погода в Карпатах 27 вересня очікується дощова, прогнозуються грози. Стовпчики термометрів у темну пору доби покажуть 11−13° тепла, а вдень 15−17° тепла за Цельсієм.





Геомагнітна обстановка в Україні 27 вересня прогнозується відносно спокійна. Протягом доби можливі невеликі збурення. Найбільша геомагнітна активність буде фіксуватися вранці.





У більшості областей країни очікуються пориви вітру 15−22 м/с. Місцями очікуються грози, а в окремих регіонах — град.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Гідрометцентр прогнозував заморозки у вересні у деяких областях України.