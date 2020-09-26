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Погода в Карпатах 27 вересня очікується дощова, прогнозуються грози. Стовпчики термометрів у темну пору доби покажуть 11−13° тепла, а вдень 15−17° тепла
за Цельсієм.
Геомагнітна обстановка в Україні 27 вересня прогнозується відносно спокійна. Протягом доби можливі невеликі збурення. Найбільша геомагнітна активність буде фіксуватися вранці.
Погода в Україні на 27 вересня. Фото: Pixabay
Різке похолодання та потужні зливи — погода в Україні на 27 вересня (КАРТА)https://racurs.ua/ua/n144358-rizke-poholodannya-ta-potujni-zlyvy-pogoda-v-ukrayini-na-27-veresnya-karta.htmlРакурс
Погода в Україні 27 вересня очікується відносно тепла, проте усі регіони заллють грози та зливи. Температура повітря прогріється до +26°.
Вдень стовпчики термометрів покажуть 15−26° вище нуля. Ночі цієї доби стануть трохи теплішими — 11−18° вище нуля. Вітер обіцяють південно-східний 7−12 м/с. Про це повідомляє Гідрометцентр України.
Погода в Києві 27 вересня буде хмарною та дощовою. Вночі повітря прогріється до 14−16° тепла, а вдень — 19−21° вище нуля.
Погода в Харкові у найближчу добу прогнозується відносно тепла, місто накриють дощі. Температура повітря вночі буде по-осінньому прохолодною і складе 13−15° тепла, а вдень стовпчики термометра піднімуться до 22−24° вище нуля.
Погодні умови в Одесі будуть теплими, але хмарними. Синоптики прогнозують потужні зливи. Температура повітря вночі буде 16−18° тепла, а вдень — 21−25° вище нуля.
Погода у Львові завтра прогнозується прохолодна та по-справжньому осіння. Температурні показники будуть такими: уночі 12−14° тепла, а вдень — 14−16° вище нуля.
Погода в Карпатах 27 вересня очікується дощова, прогнозуються грози. Стовпчики термометрів у темну пору доби покажуть 11−13° тепла, а вдень 15−17° тепла
за Цельсієм.
Геомагнітна обстановка в Україні 27 вересня прогнозується відносно спокійна. Протягом доби можливі невеликі збурення. Найбільша геомагнітна активність буде фіксуватися вранці.
У більшості областей країни очікуються пориви вітру 15−22 м/с. Місцями очікуються грози, а в окремих регіонах — град.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Гідрометцентр прогнозував заморозки у вересні у деяких областях України.
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