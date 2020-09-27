Штормове попередження оголошено у неділю — які регіони накриє похолодання та гроза

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Штормове попередження оголосила у неділю, 27 вересня, Держслужба України з надзвичайних ситуацій. Також Укргідрометцентр попередив киян, що у найближчі години столицю накриє гроза.

27 вересня у Львівській, Тернопільській, Івано-Франківській, Чернівецькій та Закарпатській областях сильні, у Волинській, Рівненській, Хмельницькій, Одеській та Вінницькій областях значні дощі, — йдеться у повідомленні на сайті Укргідрометцентру.

Тут синоптики очікують на другий «помаранчевий» рівень небезпечності. Окрім цього, сьогодні вдень у більшості областей пройдуть місцями грози і град. Впродовж доби в Україні можливі пориви вітру 15−20 м/с.

Прес-служба Київської міськдержадміністрації вранці попередила киян, що у найближчі дві години з утриманням до кінця дня у столиці пройдуть грози. Фахівці нагадують, що під час грози слід вимкнути електроприлади, зачинити всі вікна, не підходити до вікон, не братися за металеві огорожі та вхідні двері.

На природі необхідно спуститися в долину, відійти від поодиноких дерев, стовпів, вишок та водойм. Потрібно зняти з себе металеві речі. У лісі слід сховатися під невисокими деревами або в кущах.