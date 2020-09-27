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Злива в Івано-Франківську змусила виловлювати плаваючі авто — фото і відео очевидців
Виловлювати плаваючі авто довелося після зливи в Івано-Франківську (ФОТО, ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n144374-vylovluvaty-plavauchi-avto-dovelosya-pislya-zlyvy-v-ivano-frankivsku-foto-video.htmlРакурс
Злива в Івано-Франківську розпочалася ввечері 26 вересня. Внаслідок інтенсивних опадів підтоплено низку районів міста. На перехрестях та під мостами утворилися озера, а рятувальники були змушені виловлювати плаваючі транспортні засоби.
Для надання допомоги населенню підрозділами пожежно-рятувальної служби було здійснено 15 виїздів, під час яких з підтоплених ділянок було відбуксировано сім транспортних засобів, в яких перебувало 10 осіб, — повідомляє Держслужба України з надзвичайних ситуацій.
Зокрема, в Івано-Франківську довелося рятувати двох осіб із затопленого легкового автомобіля. Також пожежники відкачали воду з трьох підтоплених підвальних приміщень та прибрали повалені вітром дерева.
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