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Ракурс
Злива в Івано-Франківську змусила виловлювати плаваючі авто — фото і відео очевидців

Виловлювати плаваючі авто довелося після зливи в Івано-Франківську (ФОТО, ВІДЕО)

27 вер 2020, 11:11
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Злива в Івано-Франківську розпочалася ввечері 26 вересня. Внаслідок інтенсивних опадів підтоплено низку районів міста. На перехрестях та під мостами утворилися озера, а рятувальники були змушені виловлювати плаваючі транспортні засоби.

Для надання допомоги населенню підрозділами пожежно-рятувальної служби було здійснено 15 виїздів, під час яких з підтоплених ділянок було відбуксировано сім транспортних засобів, в яких перебувало 10 осіб, — повідомляє Держслужба України з надзвичайних ситуацій.

Виловлювати плаваючі авто довелося після зливи в Івано-Франківську

Виловлювати плаваючі авто довелося після зливи в Івано-Франківську

Виловлювати плаваючі авто довелося після зливи в Івано-Франківську

Виловлювати плаваючі авто довелося після зливи в Івано-Франківську

Виловлювати плаваючі авто довелося після зливи в Івано-Франківську


Зокрема, в Івано-Франківську довелося рятувати двох осіб із затопленого легкового автомобіля. Також пожежники відкачали воду з трьох підтоплених підвальних приміщень та прибрали повалені вітром дерева.

Джерело: Ракурс


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