Партія Зеленського відреагувала на заяву “слуги” Галушки про продаж місць у списках — місцеві вибори 2020

https://racurs.ua/ua/n144376-sluga-narodu-vidreaguvala-na-zayavu-nardepa-galushky-pro-prodaj-misc-u-spyskah.html

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«Слуга народу» 27 вересня оприлюднила офіційну позицію партії у відповідь на скандальну заяву нардепа Миколи Галушки, котрий на виборах до Верховної Ради обирався від політсили Володимира Зеленського на окрузі № 97 у Броварах. Галушко вчора оприлюднив відеозвернення зі звинуваченнями на адресу «Слуги народу» у продажі місць в списках на місцеві вибори.

Галушко зазначив, що всі місця в списку «Слуги народу» на окрузі № 97 у Київській області нібито були продані. Це дуже серйозні звинувачення, оскільки «договорняки» та торгівля місцями у списках суперечать моральним принципам нашої команди. Тому служба безпеки партії вже почала відповідні перевірки, — озвучили у прес-службі офіційну позицію партії Зеленського.

Окрім цього, у «Слузі народу» зазначили, що перевіряють факти, які навів керівник Київської обласної організації Олександр Дубінський. Дубінський стверджує, що Галушко зустрічався з політичними опонентами «Слуги народу» на окрузі № 97 і, ймовірно, мав намір включити їхніх людей до списку на місцеві вибори.

Керівництво партії «Слуга народу» довіряє партійним командам у регіонах… Коли від депутата Галушка надійде офіційна письмова заява про вихід з партії, керівні органи розглянуть її у відповідному до статуту порядку, — зазначили у політсилі.

Також там наголосили, що про вихід Галушки з парламентської фракції «Слуга народу» не йдеться.