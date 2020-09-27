Воєнний стан і загальну мобілізацію оголосила Вірменія через дії Азербайджану в Карабасі

https://racurs.ua/ua/n144377-voiennyy-stan-i-zagalnu-mobilizaciu-ogolosyla-virmeniya-cherez-diyi-azerbaydjanu-v-karabasi.html

Ракурс

Воєнний стан і загальну мобілізацію оголосили 27 вересня у Вірменії у відповідь на активізацію бойових дій Азербайджаном у Нагірному Карабасі.

Про таке рішення уряду повідомив прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян.

Сьогодні зранку Пашинян заявив, що азербайджанські збройні сили розпочали наступ у напрямку Нагірного Карабаху. Водночас, як повідомляє помічник президента Азербайджану Хікмет Гаджиєв, близько 6.00 27 вересня збройні сили Вірменії порушили режим припинення вогню та інтенсивно обстріляли позиції азербайджанської армії на передовій.

Міністерство оборони Азербайджану опублікувало опівдні 27 вересня заяву, в якій йдеться, що підрозділи армії ведуть кілька боїв за важливі висоти, окуповані вірменськими військами.

У Баку заявили, що збройні сили країни починають «контрнаступ» по всій лінії зіткнення в регіоні. Рішення прийнято «для припинення бойової активності збройних сил Вірменії та забезпечення безпеки цивільного населення». Одночасно міноборони Азербайджану спростувало інформацію про знищення азербайджанських танків і БПЛА вірменськими військовими.

Азербайджан неодноразово інформував світову громадськість про те, що Вірменія готується до нового акту агресії і війни проти Азербайджану. Вся вина за поточну ситуацію і подальші процеси лежить на військово-політичному керівництві Вірменії, — йдеться в заяві представника президента Азербайджану.

З обох сторін повідомляють про жертви, зокрема й серед мирного населення.

Нагадаємо, Нагірний Карабах, населений переважно вірменами, оголосив про вихід зі складу Азербайджану в 1991 році. Це призвело до збройного конфлікту, в ході якого загинули близько 30 тис. азербайджанців. Тоді держава втратила контроль над територією Нагірного Карабаху і частиною прилеглих районів країни — всього до 20% міжнародно визнаної території. Режим припинення вогню почав діяти у травні 1994 року.

Азербайджан не вважає самопроголошену Нагірно-Карабаську республіку стороною конфлікту і відмовляється вести з нею переговори.