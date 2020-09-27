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Між Вірменією та Азербайджаном знову спалахнув конфлікт, фото: «Кавказський узел»

Азербайджан заявив про звільнення низки сіл — бої в Нагірному Карабаху

27 вер 2020, 16:09
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Війна в Нагірному Карабаху триває.

Азербайджан заявляє про успішний наступ та звільнення низки сіл і зайняття вигідних позиції, повідомляє агентство «Азертадж».

У Міноборони країни заявляють про зайняття на Фізулі-Джебраїльському напрямку низки сіл Фізулінського (Гараханбейлі, Гервенд, Кенд Горадіз і Юхари Абдуррахманли) та Джебраїльського (Беюк Мерджанли та Нюзгер) районів.

Також азербайджанські військові заявляють про розгром постів противника та зайняття важливих висот в напрямку Агдеринського району та Муровдага.

Сьогодні, 27 вересня, вранці розпочалися бойові дії між азербайджанськими та вірменськими військовими на Нагірному Карабаху. Сторони конфлікту звинувачують одна одну в провокаціях, які стали причиною загострення ситуації в регіоні.

Більша частина Нагорного Карабаху, які офіційно входить до складу Азербайджану, контролюється невизнаною Нагірно-Карабаською Республікою.


Цей регіон, населений переважно вірменами, оголосив про вихід зі складу Азербайджану 1991 році, що призвело до тривалого збройного конфлікту, який завершився укладанням перемир’я у травні 1994 року.

Нагадаємо, Україна, ЄС, Туреччина та Росія вже відреагували на бої в Нагірному Карабаху.


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