Між Вірменією та Азербайджаном знову спалахнув конфлікт, фото: «Кавказський узел»

https://racurs.ua/ua/n144383-azerbaydjan-zayavyv-pro-zvilnennya-nyzky-sil-boyi-v-nagirnomu-karabahu.html

Ракурс

Війна в Нагірному Карабаху триває.

Азербайджан заявляє про успішний наступ та звільнення низки сіл і зайняття вигідних позиції, повідомляє агентство «Азертадж».

У Міноборони країни заявляють про зайняття на Фізулі-Джебраїльському напрямку низки сіл Фізулінського (Гараханбейлі, Гервенд, Кенд Горадіз і Юхари Абдуррахманли) та Джебраїльського (Беюк Мерджанли та Нюзгер) районів.

Також азербайджанські військові заявляють про розгром постів противника та зайняття важливих висот в напрямку Агдеринського району та Муровдага.

Сьогодні, 27 вересня, вранці розпочалися бойові дії між азербайджанськими та вірменськими військовими на Нагірному Карабаху. Сторони конфлікту звинувачують одна одну в провокаціях, які стали причиною загострення ситуації в регіоні.

Більша частина Нагорного Карабаху, які офіційно входить до складу Азербайджану, контролюється невизнаною Нагірно-Карабаською Республікою.

Цей регіон, населений переважно вірменами, оголосив про вихід зі складу Азербайджану 1991 році, що призвело до тривалого збройного конфлікту, який завершився укладанням перемир’я у травні 1994 року.

Нагадаємо, Україна, ЄС, Туреччина та Росія вже відреагували на бої в Нагірному Карабаху.