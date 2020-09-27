Азербайджан заявив про звільнення низки сіл — бої в Нагірному Карабахуhttps://racurs.ua/ua/n144383-azerbaydjan-zayavyv-pro-zvilnennya-nyzky-sil-boyi-v-nagirnomu-karabahu.htmlРакурс
Війна в Нагірному Карабаху триває.
Азербайджан заявляє про успішний наступ та звільнення низки сіл і зайняття вигідних позиції, повідомляє агентство «Азертадж».
У Міноборони країни заявляють про зайняття на Фізулі-Джебраїльському напрямку низки сіл Фізулінського (Гараханбейлі, Гервенд, Кенд Горадіз і Юхари Абдуррахманли) та Джебраїльського (Беюк Мерджанли та Нюзгер) районів.
Також азербайджанські військові заявляють про розгром постів противника та зайняття важливих висот в напрямку Агдеринського району та Муровдага.
Сьогодні, 27 вересня, вранці розпочалися бойові дії між азербайджанськими та вірменськими військовими на Нагірному Карабаху. Сторони конфлікту звинувачують одна одну в провокаціях, які стали причиною загострення ситуації в регіоні.
Більша частина Нагорного Карабаху, які офіційно входить до складу Азербайджану, контролюється невизнаною Нагірно-Карабаською Республікою.
Цей регіон, населений переважно вірменами, оголосив про вихід зі складу Азербайджану 1991 році, що призвело до тривалого збройного конфлікту, який завершився укладанням перемир’я у травні 1994 року.
Нагадаємо, Україна, ЄС, Туреччина та Росія вже відреагували на бої в Нагірному Карабаху.