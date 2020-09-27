Азербайджан заявил об освобождении ряда сел — бои в Нагорном Карабахеhttps://racurs.ua/n144383-azerbaydjan-zayavil-ob-osvobojdenii-ryada-sel-boi-v-nagornom-karabahe.htmlРакурс
Война в Нагорном Карабахе продолжается.
Азербайджан заявляет об успешном наступлении и освобождении ряда сел и занятии выгодных позиции, сообщает агентство «АзерТАдж».
В Минобороны страны заявляют о занятии на Физули-Джебраильском направлении ряда сел Физулинского (Гараханбейли, Гервенд, Кенд Горадиз, Юхары Абдуррахманлы) и Джебраилского (Беюк Мерджанлы и Нюзгер) районов.
Также азербайджанские военные заявляют о разгроме постов противника и занятии важных высот в направлении Агдеринського района и Муровдага.
Сегодня, 27 сентября, утром начались боевые действия между азербайджанскими и армянскими военными на Нагорном Карабахе. Стороны конфликта обвиняют друг друга в провокациях, которые стали причиной обострения ситуации в регионе.
Большая часть Нагорного Карабаха, которые официально входит в состав Азербайджана, контролируется непризнанной Нагорно-Карабахской Республикой.
Этот регион, населенный преимущественно армянами, объявил о выходе из состава Азербайджана 1991 году, что привело к длительному вооруженному конфликту, который завершился заключением перемирия в мае 1994 года.
Напомним, Украина, ЕС, Турция и Россия уже отреагировали на бои в Нагорном Карабахе.