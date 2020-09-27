Между Арменией и Азербайджаном снова вспыхнул конфликт, фото: «Кавказский узел»

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Война в Нагорном Карабахе продолжается.

Азербайджан заявляет об успешном наступлении и освобождении ряда сел и занятии выгодных позиции, сообщает агентство «АзерТАдж».

В Минобороны страны заявляют о занятии на Физули-Джебраильском направлении ряда сел Физулинского (Гараханбейли, Гервенд, Кенд Горадиз, Юхары Абдуррахманлы) и Джебраилского (Беюк Мерджанлы и Нюзгер) районов.

Также азербайджанские военные заявляют о разгроме постов противника и занятии важных высот в направлении Агдеринського района и Муровдага.

Сегодня, 27 сентября, утром начались боевые действия между азербайджанскими и армянскими военными на Нагорном Карабахе. Стороны конфликта обвиняют друг друга в провокациях, которые стали причиной обострения ситуации в регионе.

Большая часть Нагорного Карабаха, которые официально входит в состав Азербайджана, контролируется непризнанной Нагорно-Карабахской Республикой.

Этот регион, населенный преимущественно армянами, объявил о выходе из состава Азербайджана 1991 году, что привело к длительному вооруженному конфликту, который завершился заключением перемирия в мае 1994 года.

Напомним, Украина, ЕС, Турция и Россия уже отреагировали на бои в Нагорном Карабахе.