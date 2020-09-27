28 сентября ожидается магнитная буря, фото: «Белновости»

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Ракурс

Погода в Украине 28 сентября будет несколько теплее, чем за сутки до этого, на западе, и несколько холоднее на востоке и в центре.

В ряде регионов ожидаются осадки. Об этом сообщает украинский Гидрометцентр.

Температура воздуха ночью составит 6−13° (на юге — до 16°), днем — 18−24° (на юге — до 26°).

Погода в Киеве 28 сентября будет без осадков, переменная облачность. Столбики термометров ночью опустятся до 9−11°, днем — поднимутся до 20−22°. Ветер юго-восточный, 7−12 м/с.

Погода во Львове ожидается без осадков ночью и с дождем днем. Температура воздуха ночью составит 6−8°, днем — 18−20°. Ветер юго-восточный, 7−12 м/с.

Погода в Одессе будет без осадков. Ночью термометры покажут 13−15°, днем — 22−24°. Ветер юго-восточный, 7−12 м/с.

Погода в Днепре будет с дождем ночью и без осадков днем. Ночью температура воздуха опустится до 11−13°, днем — поднимется до 21−23°. Ветер юго-восточный, 7−12 м/с.

Погода в Харькове 28 сентября ожидается с дождем ночью, днем — без осадков. Синоптики прогнозируют температуру воздуха 11−13° ночью и 22−24° днем. Ветер юго-восточный, 7−12 м/с.

Погода на Закарпатье будет без осадков ночью и с дождем днем. Температура воздуха ночью составит 7−9°, днем ​​воздух прогреется до 18−20°. Ветер юго-восточный, 7−12 м/с.

Геомагнитная обстановка в Киеве 28 сентября будет достаточно неспокойной. Утром ожидается слабая магнитная буря.

Напомним, синоптики ожидают, что сентябрь в 2020 году будет теплее, чем обычно.