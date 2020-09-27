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Уникальный камень нашли в парке «Кратер алмазов» — новости США

Уникальный камень нашли в американском «Кратере алмазов» (ФОТО, ВИДЕО)

27 сен 2020, 15:04
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Уникальный камень нашел американец в штате Арканзас на территории парка «Кратер алмазов». Масса найденного алмаза составляет 9,07 карата.

33-летний Кевин Кинард исследовал с друзьями парк и обратил внимание на блестящий камень, пишет CNN.

Он показался мне интересным, поэтому я положил его в сумку и продолжил поиск, — сказал Кинард, который сначала подумал, что нашел кусок стекла.

Унікальний камінь вдруге за півстоліття знайшли у парку «Кратер алмазів»

Впоследствии мужчина решил показать камень работникам парка. Тогда выяснилось, что Кинард нашел второй по величине алмаз. Первый здесь нашли в 1972 году.

Я был шокирован, — сказал мужчина.

Свою находку он планирует назвать «Диамант дружбы Кинарда».


Парк «Кратер алмазов» в штате Арканзас действует с 1906 года и занимает площадь в 369 га, 15 га из которого — вспаханное поле. Это единственное в мире место, где можно свободно найти алмазы. Всего в парке нашли 75 тыс. алмазов.


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