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Унікальний камінь вдруге за півстоліття знайшли у парку «Кратер алмазів» — новини США

Унікальний камінь вдруге за півстоліття знайшли у «Кратері алмазів» в США (ФОТО, ВІДЕО)

27 вер 2020, 15:04
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Унікальний камінь знайшов американець у штаті Арканзас на території парку «Кратер алмазів». Маса знайденого алмазу становить 9,07 карата.

33-річний Кевін Кінард досліджував із приятелями парк і звернув увагу на блискучий камінь, пише CNN.

Він здався мені цікавим, тому я поклав його в сумку і продовжив пошук, — сказав Кінард, який спочатку подумав, що знайшов шматок скла.

Унікальний камінь вдруге за півстоліття знайшли у парку «Кратер алмазів»

Згодом чоловік вирішив показати камінь працівникам парку. Тоді з’ясувалося, що Кінард знайшов другий за величиною алмаз. Перший тут знайшли у 1972 року.

Я був шокований, — сказав чоловік.

Свою знахідку він планує назвати «Діамант дружби Кінарда».


Парк «Кратер алмазів» у штаті Арканзас діє з 1906 року і займає площу у 369 га, 15 га з якого займає зоране поле. Це єдине у світі місце, де можна вільно знайти алмази. Загалом у парку знайшли 75 тис. алмазів.


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