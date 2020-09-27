Унікальний камінь вдруге за півстоліття знайшли у парку «Кратер алмазів» — новини США

https://racurs.ua/ua/n144381-unikalnyy-kamin-vdruge-za-pivstolittya-znayshly-u-krateri-almaziv-v-ssha-foto-video.html

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Унікальний камінь знайшов американець у штаті Арканзас на території парку «Кратер алмазів». Маса знайденого алмазу становить 9,07 карата.

33-річний Кевін Кінард досліджував із приятелями парк і звернув увагу на блискучий камінь, пише CNN.

Він здався мені цікавим, тому я поклав його в сумку і продовжив пошук, — сказав Кінард, який спочатку подумав, що знайшов шматок скла.

Згодом чоловік вирішив показати камінь працівникам парку. Тоді з’ясувалося, що Кінард знайшов другий за величиною алмаз. Перший тут знайшли у 1972 року.

Я був шокований, — сказав чоловік.

Свою знахідку він планує назвати «Діамант дружби Кінарда».

Парк «Кратер алмазів» у штаті Арканзас діє з 1906 року і займає площу у 369 га, 15 га з якого займає зоране поле. Це єдине у світі місце, де можна вільно знайти алмази. Загалом у парку знайшли 75 тис. алмазів.