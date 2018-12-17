В Канаді знайшли гігантський жовтий алмаз в 552 карата (ФОТО)

В Канаді знайшли гігантський жовтий алмаз

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Racurs.ua

У Канаді в 200 км від Полярного кола в шахті знайшли гігантський жовтий алмаз вагою 552 карата. Його виявили шахтарі компанії Rio Tinto і Dominion Diamond Mines в алмазному кар'єрі Дьявік. Його визнали найбільшим алмазом з коли-небудь знайдених на території Північної Америки, й тридцятим за величиною у світі, пише Nat-geo.

Розміром алмаз з куряче яйце. На даний момент він вже переданий фахівцям для огранювання. Скільки діамантів вийде в результаті обробки, поки невідомо. Колір і текстура знайденого алмазу є унікальним прикладом, що демонструє шлях з моменту його формування до виявлення.

Фахівці ще не назвали ціну алмазу, але зазвичай жовті діаманти коштують дешевше кристально білих, але вони також популярні серед любителів рідкісних алмазів та екстравагантних прикрас. Ціна алмазу буде залежати від результатів його обробки.

Нагадаємо, що в Ботсвані показали одні з найбільших діамантів, знайдених в цьому році.