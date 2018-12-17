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Ракурс
В Канаде нашли гигантский желтый алмаз

В Канаде нашли гигантский желтый алмаз в 552 карата (ФОТО)

17 дек 2018, 20:50
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В Канаде в 200 км от Полярного круга в шахте нашли гигантский жёлтый алмаз весом 552 карата. Его обнаружили шахтеры компании Rio Tinto и Dominion Diamond Mines в алмазном карьере Дьявик. Его признали самым крупным алмазом из когда-либо найденных на территории Северной Америки, и тридцатым по величине в мире, пишет Nat-geo.

Размером алмаз с куриное яйцо. На данный момент он уже передан специалистам для огранки. Сколько бриллиантов получится в результате обработки, пока неизвестно. Цвет и текстура найденного алмаза являются уникальным примером, демонстрирующим путь с момента его формирования до обнаружения.

Специалисты еще не назвали цену алмаза, но обычно жёлтые бриллианты стоят дешевле кристально белых, но они также востребованы среди любителей редких алмазов и экстравагантных украшений. Цена алмаза будет зависеть от результатов его обработки.

В Канаде нашли гигантский желтый алмаз. Фото: Dominion Diamond Mines

Напомним, что в Ботсване показали одни из крупнейших бриллиантов, найденных в этом году.


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