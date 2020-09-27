На бої в Нагірному Карабаху відреагували ЄС і Туреччина

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Масштабні бойові дії відновилися між Вірменією та Азербайджаном. Сторони звинувачують одна одну у провокаціях в районі Нагірного Карабаху. Баку заявило про контрнаступ по всій лінії фронту, а Єреван запровадив воєнний стан і загальну мобілізацію. На ці події відреагували в ЄС і Туреччині.

Військові дії повинні бути терміново припинені, щоб уникнути подальшої ескалації. Негайне повернення до переговорів без попередніх умов — єдиний шлях вперед, — написав у Twitter президент Європейської ради Шарль Мішель.

Генеральний секретар Ради Європи Марія Пейчіновіч-Бурич також закликала Вірменію і Азербайджан припинити бойові дії в Нагірному Карабаху.

Водночас Анкара стала на бік Азербайджану у цьому конфлікті. Туреччина вважає Вірменію «єдиною перешкодою на шляху до регіонального миру і стабільності». Речник МЗС Туреччини Хамі Аксой 27 вересня також звинуватив Єреван у «порушенні міжнародного права і нападах, що призвели до жертв серед цивільного населення».

Звичайно, Азербайджан скористається своїм законним правом на захист власного народу і територіальної цілісності. Туреччина висловлює повну підтримку Азербайджану в цьому процесі. Ми закликаємо міжнародну спільноту підтримати азербайджанський народ, — заявив Аксой.

МЗС України висловило «глибоке занепокоєння» у зв’язку із загостренням конфлікту між Вірменією та Азербайджаном.

Уважно вивчаємо обставини, що призвели до загострення. Закликаємо сторони повернутися до діалогу заради мирного врегулювання конфлікту. Співчуваємо родичам та близьким загиблих, — йдеться у повідомленні зовнішньополітичного відомства України.

Міністерство закордонних справ Росії лише коротко констатувало, що «ситуація в зоні нагірно-карабаського конфлікту різко загострилася».

Закликаємо сторони негайно припинити вогонь і почати переговори з метою стабілізації ситуації, — вказано в повідомленні.



Нагадаємо, Вірменія і Азербайджан 27 вересня почали бойові дії і звинуватили один одного в ескалації насильства в Нагірному Карабаху. Сьогоднішнє загострення відбувається безпосередньо у Нагірному Карабаху.

Нагірний Карабах, населений переважно вірменами, оголосив про вихід зі складу Азербайджану в 1991 році. Це призвело до збройного конфлікту, в ході якого загинули близько 30 тис. азербайджанців. Тоді держава втратила контроль над територією Карабаху і частиною прилеглих районів країни — всього до 20% міжнародно визнаної території. Режим припинення вогню почав діяти у травні 1994 року. Азербайджан не вважає самопроголошену Нагірно-Карабаську республіку стороною конфлікту і відмовляється вести з нею переговори.