На бои в Нагорном Карабахе отреагировали ЕС и Турция

https://racurs.ua/n144380-na-boi-v-nagornom-karabahe-otreagirovali-es-i-turciya.html

Ракурс

Масштабные боевые действия возобновились между Арменией и Азербайджаном. Стороны обвиняют друг друга в провокациях в районе Нагорного Карабаха. В Баку заявили о контрнаступлении по всей линии фронта, а Ереван ввел военное положение и всеобщую мобилизацию. На эти события отреагировали в ЕС и Турции.

Военные действия должны быть срочно прекращены, чтобы избежать дальнейшей эскалации. Немедленное возвращение к переговорам без предварительных условий — единственный путь вперед, — написал в Twitter президент Европейского совета Шарль Мишель.

Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич также призвала Армению и Азербайджан прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе.

В то же время Анкара приняла сторону Азербайджана в этом конфликте. Турция считает Армению «единственным препятствием на пути к региональному миру и стабильности». Представитель МИД Турции Хами Аксой 27 сентября обвинил Ереван в «нарушении международного права и нападениях, приведших к жертвам среди гражданского населения».

Конечно, Азербайджан воспользуется своим законным правом на защиту своего народа и территориальной целостности. Турция выражает полную поддержку Азербайджану в этом процессе. Мы призываем международное сообщество поддержать азербайджанский народ, — заявил Аксой.

МИД Украины выразил «глубокую обеспокоенность» в связи с обострением конфликта между Арменией и Азербайджаном.

Внимательно изучаем обстоятельства, которые привели к обострению. Призываем стороны вернуться к диалогу ради мирного урегулирования конфликта. Сочувствуем родственникам и близким погибших, — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства Украины.

Министерство иностранных дел России лишь кратко констатировало, что «ситуация в зоне нагорно-карабахского конфликта резко обострилась».

Призываем стороны немедленно прекратить огонь и начать переговоры с целью стабилизации ситуации, — указано в сообщении.



Напомним, Армения и Азербайджан 27 сентября начали боевые действия и обвинили друг друга в эскалации насилия в Нагорном Карабахе. Сегодняшнее обострение происходит непосредственно на территории Нагорного Карабаха.

Нагорный Карабах, населенный преимущественно армянами, объявил о выходе из состава Азербайджана в 1991 году. Это привело к вооруженному конфликту, в ходе которого погибли около 30 тыс. азербайджанцев. Тогда государство потеряло контроль над территорией Нагорного Карабаха и частью прилегающих районов страны — всего до 20% международно признанной территории. Режим прекращения огня начал действовать в мае 1994 года. Азербайджан не считает самопровозглашенную Нагорно-Карабахскую республику стороной конфликта и отказывается вести с ней переговоры.