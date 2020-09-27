28 вересня очікується магнітна буря, фото: «Белновости»

https://racurs.ua/ua/n144382-magnitna-burya-ta-doschi-v-nyzci-regioniv-pogoda-v-ukrayini-na-28-veresnya-karta.html

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Погода в Україні 28 вересня буде дещо теплішою, ніж за добу до цього, на заході, та дещо холоднішою на сході та в центрі.

В низці регіонів очікуються опади. Про це повідомляє український Гідрометцентр.

Температура повітря вночі становитиме 6−13° (на півдні — до 16°), вдень — 18−24° (на півдні — до 26°).

Погода в Києві 28 вересня буде без опадів, мінлива хмарність. Стовпчики термометрів вночі опустяться до 9−11°, вдень — піднімуться до 20−22°. Вітер південно-східний, 7−12 м/с.

Погода у Львові очікується без опадів вночі та з дощем вдень. Температура повітря вночі становитиме 6−8°, вдень — 18−20°. Вітер південно-східний, 7−12 м/с.

Погода в Одесі буде без опадів. Вночі термометри покажуть 13−15°, вдень — 22−24°. Вітер південно-східний, 7−12 м/с.

Погода в Дніпрі буде з дощем вночі та без опадів вдень. Вночі температура повітря опуститься до 11−13°, вдень — підніметься до 21−23°. Вітер південно-східний, 7−12 м/с.

Погода в Харкові 28 вересня очікується з дощем вночі, вдень — без опадів. Синоптики прогнозують температуру повітря 11−13° вночі та 22−24° вдень. Вітер південно-східний, 7−12 м/с.

Погода на Закарпатті буде без опадів вночі та з дощем удень. Температура повітря вночі становитиме 7−9°, вдень повітря прогріється до 18−20°. Вітер південно-східний, 7−12 м/с.

Геомагнітний стан у Києві 28 вересня буде досить неспокійним. Вранці очікується слабка магнітна буря.

Нагадаємо, синоптики очікують, що вересень у 2020 році буде теплішим, ніж зазвичай.