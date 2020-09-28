Дату получения результатов расшифровки «черных ящиков» Ан-26 сообщил Кабмин

https://racurs.ua/n144406-datu-polucheniya-rezultatov-rasshifrovki-chernyh-yaschikov-an-26-soobschil-kabmin.html

Ракурс

«Черные ящики» Ан-26, потерпевшего катастрофу под Чугуевом, уцелели. Процесс снятия информации с бортовых самописцев уже начался.

Об этом сообщил в Фейсбук вице-премьер Олег Уруский.

«Черные ящики» найдены. Они уцелели. Их состояние удовлетворительное. Информация на самописцах сохранена. Они изъяты 27 сентября авиационными экспертами и под контролем Госбюро расследований стартовал процесс их дешифровки, который продлится ориентировочно три-пять дней, — отметил Уруский.

Чиновник также добавил, что обломки самолета Ан-26 собрали и перевезли на территорию воинской части А4104 в Чугуеве, где они находятся под круглосуточной охраной ГБР. Далее специалисты максимально восстановят самолет в исходное состояние.

Также удалось установить контакт с 20 семьями погибших курсантов. В Харьков уже прибыли 17 из них. Часть разместили в гостинице Министерства обороны, еще часть — живет у родственников в городе.

Сегодня у родственников погибших возьмут образцы для анализа ДНК, чтобы провести идентификацию тел.

Напомним, 25 сентября на Харьковщине при заходе на посадку в аэропорту Чугуева разбился самолет Ан-26 Воздушных сил ВСУ. На его борту находилось 27 человек из 11 областей Украины: семь членов экипажа и 20 курсантов Харьковского национального университета Воздушных сил. На месте катастрофы погибли 25 человек, уцелевший Вячеслав Золочевский спас одного курсанта, однако 26 сентября он скончался в больнице от ожогов. Глава Харьковской ОГА Алексей Кучер заявил, что сейчас рассматриваются три версии причин катастрофы — теракт, халатность и неисправность борта.