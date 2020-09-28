Размер компенсации для семей погибших курсантов установил Кабмин — авиакатастрофа Ан-26 под Чугуевом

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Размер компенсации для семей погибших в катастрофе самолета Ан-26 курсантов определил Кабмин. Об этом 28 сентября в ходе заседания согласительного совета парламентских фракций сообщил постпред правительства в Верховной Раде Василий Мокан.

Хочу выразить соболезнования семьям погибших курсантов и военных. Все семьи получат единовременные выплаты, единовременные пособия в размере свыше 1,6 млн грн, — отметил Мокан.

Также Верховная Рада в пятницу, 2 октября, во время «Часа вопросов к правительству» заслушает отчет вице-премьера Олега Уруского о расследовании причин авиакатастрофы Ан-26 под Чугуевом.

На сегодня создана государственная комиссия для выяснения всех обстоятельств трагедии и оказания необходимой помощи пострадавшим. Также назначена дополнительная, отдельная комиссия Минобороны и Генштаба Вооруженных сил Украины для расследования авиакатастрофы, — рассказал представитель оборонного комитета Рады.



Напомним, 25 сентября на Харьковщине при заходе на посадку в аэропорту Чугуева разбился самолет Ан-26 Воздушных сил ВСУ. На его борту находилось 27 человек из 11 областей Украины: семь членов экипажа и 20 курсантов Харьковского национального университета Воздушных сил. На месте катастрофы погибли 25 человек, уцелевший Вячеслав Золочевский спас одного курсанта, однако 26 сентября тот скончался в больнице от ожогов. Глава Харьковской ОГА Алексей Кучер заявил, что сейчас рассматриваются три версии катастрофы — теракт, халатность и неисправность борта.

Обломки самолета Ан-26 собраны и перевезены на территорию воинской части А4104 в Чугуеве. Бортовые самописцы уже начали расшифровывать.