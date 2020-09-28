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Ракурс
Янину Соколову допросят по делу «вагнеровцев». Фото: telekritika.ua

Янину Соколову вызвали на допрос в ГБР по делу «вагнеровцев» (ДОКУМЕНТ)

28 сен 2020, 13:11
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Телеведущую Янину Соколову допросят по делу о спецоперации по задержанию в Беларуси 28 членов частной военной компании «Вагнера».

Соколову вызвали на допрос в Государственное бюро расследований. Правоохранители хотят выяснить, кто разгласил секретные сведения в этом деле. Об этом Соколова сообщила 28 сентября на собственной странице в Facebook.

Меня вызывают на допрос в ГБР. Нет, если вы думаете, что это по поводу поиска имени чиновника, который сорвал спецоперацию по «вагнеровцах», то вы ошибаетесь. Ищут тех, кто разгласил секретные сведения, — говорится в сообщении.

Ведущая опубликовала фото повестки в которой отмечается, что допрос состоится 5 октября, в 11.00, в рамках осуществления «по признакам уголовного нарушения, предусмотренного частью второй статьи 328 УК, по факту возможного разглашения сведений, составляющих государственную тайну и повлекшее тяжкие последствия». По словам Соколовой, она придет на допрос.


Янину Соколову допросят по делу «вагнеровцев». Документ: Янина Соколова в Фейсбук

Напомним, руководитель Офиса президента Андрей Ермак назвал выдумкой спецоперацию с боевиками ЧВК «Вагнера» в Беларуси. Ермак утверждает, что это выдуманная от начала и до конца детективная история.

Источник: Ракурс


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