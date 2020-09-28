Дети в Киеве стали чаще болеть на коронавирус. Фото: vgr.by

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В Киеве все больше детей инфицируются коронавирусной инфекцией COVID-19.

За весь период эпидемии заболели 1 тыс. 592 ребенка, а 674 из них подхватили коронавирус за последние четыре недели. Кроме того, болеют в столице младенцы и подростки. Самому маленькому из инфицированных жителей столицы на момент обнаружения болезни было всего несколько дней. Больше всего же болеют дети в возрасте от пяти до 14 лет. Об этом 28 сентября сообщил городской голова Виталий Кличко во время онлайн-брифинга.

Город контролирует соблюдение санитарных норм в учебных заведениях. Школы и садики работают сегодня по четко определенному регламенту. Заведения или отдельные классы и группы, где обнаружили больных, закрывают на карантин, — заявил он.

По состоянию на 28 сентября на карантин закрыли шесть школ. На самоизоляцию и дистанционное обучение перевели 290 классов в 126 школах города. Всего заболели 346 школьников и 190 педагогов.

В детских садах из-за COVID-19 временно закрыты 23 группы. Три детсада в Печерском, Святошинском и Деснянском районах закрыты.

Кличко отметил, что, хотя дети болеют коронавирусом в более легкой форме и среди них немного госпитализированных, они являются распространителями инфекции. И могут заразить и родных в семьях, и ровесников, с которыми общаются.

Напомним, городской голова Киева Виталий Кличко опроверг информацию о том, что город с 1 октября якобы собирается закрыть на карантин школы и детсады. Градоначальник заверил, что школы и детские сады столицы будут работать по определенному регламенту.